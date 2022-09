GF Vip, tutti i concorrenti della nuova edizione: un nome rinuncia all’ultimo minuto (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunedì 19 settembre è la data individuata per l’inizio del GF Vip 7 e, anche se nel frattempo si conosce poco sui prossimi concorrenti che varcheranno la porta rossa, spuntano i primi spoiler sul cast. LEGGI ANCHE :– GF VIP, cosa succederà durante le votazioni: non era mai successo prima E qualcuno, manco a dirlo, arriva da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del GF Vip e mai come quest’anno il cast di concorrenti sembra essere incerto. Sembrerebbe infatti che un concorrente abbia rinunciato all’ultimo minuto. Tra i “vipponi” confermati ci sono: George Ciupilan Giovanni Ciacci WIlma Goich Carolina Marconi Charlie Gnocchi Attilio Romita Patrizia Rossetti Pamela ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunedì 19 settembre è la data individuata per l’inizio del GF Vip 7 e, anche se nel frattempo si conosce poco sui prossimiche varcheranno la porta rossa, spuntano i primi spoiler sul cast. LEGGI ANCHE :– GF VIP, cosa succederà durante le votazioni: non era mai successo prima E qualcuno, manco a dirlo, arriva da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Manca sempre meno all’iniziosettimadel GF Vip e mai come quest’anno il cast disembra essere incerto. Sembrerebbe infatti che un concorrente abbiatominuto. Tra i “vipponi” confermati ci sono: George Ciupilan Giovanni Ciacci WIlma Goich Carolina Marconi Charlie Gnocchi Attilio Romita Patrizia Rossetti Pamela ...

