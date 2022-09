Francesca Cipriani, presto le nozze con Alessandro Rossi (Di venerdì 2 settembre 2022) Francesca Cipriani ha pubblicato nelle ultime ore una foto su Instagram in cui annuncia le nozze con il fidanzato Alessandro Rossi. Totale riserbo sul giorno dell'evento: la showgirl, che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha detto soltanto che la fatidica data sarà nel 2022! L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)ha pubblicato nelle ultime ore una foto su Instagram in cui annuncia lecon il fidanzato. Totale riserbo sul giorno dell'evento: la showgirl, che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha detto soltanto che la fatidica data sarà nel 2022! L'articolo proviene da DireDonna.

