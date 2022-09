Forum Ambrosetti al via con un videomessaggio di Zelensky A Cernobbio i big dell’economia e del Governo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 settembre 2022) Prende il via oggi a, sulle sponde del lago di Como, ilorganizzato da The European House –, il tradizionale appuntamento di inizio settembre che riunisce il mondo, della finanza e della politica. L’evento, giunto alla 48esima edizione, torna in formato sia fisico, nella sede storica di Villa d’Este, che digitale, con numerosi ospiti in videocollegamento e hub sparsi in Italia e nel mondo, una formula adottata dal 2020 per i vincoli sanitari imposti dalla pandemia di coronavirus. La prima giornata del, dedicata alle sfide globali e al quadro economico internazionale, inizia con un intervento in video conferenza del presidente dell’Ucraina, Volodymyr. Nel corso della mattinata prenderà la parola il ministro degli Esteri, Luigi Di ...