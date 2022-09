Elezioni | Costa M5S a iNews24 | “L’agenda Draghi non va oltre il proprio naso”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Il tema è che quando si propone un’agenda, si deve proporre un metodo per andare avanti. La politica è fatta di atti immediati e in visione. Se disegna solo l’emergenza,non vala punta del”. Ai microfoni di, Sergiocommenta così. L’ex ministro dell’Ambiente, oggi candidato alledel 25 settembre con il Movimento 5 Stelle, torna anche sul nucleare: “Chiariamo una cosa: oggi stiamo parlando del nucleare a fissione, non a fusione. Quello a fissione produce scorie. Quindi chiedo a chi lo propone, dove voglia costruire le centrali e dove dove voglia mettere le scorie. In secondo luogo, l’Agenzia internazionale sul nucleare ha già definito che il ...