Elezioni 2022, Parolin: “Cattolici esprimano valori della vita, non si mettano da parte” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – I Cattolici, anche in politica, esprimano i valori della vita, senza mettersi da parte. Lo ha ammonito il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin intervenendo al Tg2 post. “Un cattolico che fa politica – ha osservato il porporato- deve ispirarsi all‘atteggiamento, all’insegnamento del Papa dove tutti i temi” relativi alla vita “sono ben presenti e focalizzati senza puntare sull’uno a scapito dell’altro, con una visione completa per quel che riguarda la vita dall’inizio alla fine con tutti i temi sociali. Mi auguro che i Cattolici riescano ad esprimere questo sguardo all’interno dei partiti nei quali si trovano”. Parolin ha registrato che l’arretramento dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – I, anche in politica,, senza mettersi da. Lo ha ammonito il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietrointervenendo al Tg2 post. “Un cattolico che fa politica – ha osservato il porporato- deve ispirarsi all‘atteggiamento, all’insegnamento del Papa dove tutti i temi” relativi alla“sono ben presenti e focalizzati senza puntare sull’uno a scapito dell’altro, con una visione completa per quel che riguarda ladall’inizio alla fine con tutti i temi sociali. Mi auguro che iriescano ad esprimere questo sguardo all’interno dei partiti nei quali si trovano”.ha registrato che l’arretramento dei ...

