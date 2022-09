Dove vedere Berrettini-Murray oggi 2 settembre in TV e in streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) oggi, venerdì 2 settembre, Matteo Berrettini affronterà l’ex numero 1 del mondo Andy Murray per cercare l’accesso al quarto turno dello US Open. Anche in occasione della sfida di mercoledì, l’azzurro ha faticato oltremodo ad avere la meglio sul francese Grenier, sconfitto in rimonta al tie-break del quarto set. Le note positive per il romano arrivano più che altro dalla mentalità messa in mostra nei primi due incontri, ma questa già la si (ri)conosceva al finalista di Wimbledon 2021. A diversi osservatori è invece sembrato che Berrettini abbia fatto un passo indietro sull’aspetto della condizione fisica, un campanello d’allarme che non può far dormire sogni tranquilli ai tanti fan dell’azzurro, soprattutto ora che gli incontri acquistano un peso ben diverso rispetto ai primi turni. A seguire tutte le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 settembre 2022), venerdì 2, Matteoaffronterà l’ex numero 1 del mondo Andyper cercare l’accesso al quarto turno dello US Open. Anche in occasione della sfida di mercoledì, l’azzurro ha faticato oltremodo ad avere la meglio sul francese Grenier, sconfitto in rimonta al tie-break del quarto set. Le note positive per il romano arrivano più che altro dalla mentalità messa in mostra nei primi due incontri, ma questa già la si (ri)conosceva al finalista di Wimbledon 2021. A diversi osservatori è invece sembrato cheabbia fatto un passo indietro sull’aspetto della condizione fisica, un campanello d’allarme che non può far dormire sogni tranquilli ai tanti fan dell’azzurro, soprattutto ora che gli incontri acquistano un peso ben diverso rispetto ai primi turni. A seguire tutte le ...

LegaSalvini : #Salvini: 'La visita a sorpresa a Lampedusa è per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie fr… - borghi_claudio : Arrivato ad #Arezzo. Ricordo che ahimè per vedere l'originale Chimera (che è una delle sculture più importanti di t… - alinatede : RT @ProfLopalco: Noi i voti di chi vandalizza le sedi dove lavorano le donne e gli uomini del nostro servizio sanitario NON LI VOGLIAMO. Sa… - arybarbarella : RT @AlexDanzi: @devis_zanaga Nel 1998/99 avevo lo steso problema con il mio negozio di informatica. Entravano, volevano vedere il prodotto,… - capitan54593530 : @CanriasB La complicità ci sarebbe….bisogna vedere dove stai… -