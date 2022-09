Cuocere la pasta a fuoco spento si può, parola di Giorgio Parisi: il consiglio del premio Nobel per risparmiare sul gas (Di venerdì 2 settembre 2022) La pastasciutta si cuoce anche a fuoco spento e se lo dice un premio Nobel per la Fisica di certo ci si può fidare. Il professore italiano di fama mondiale Giorgio Parisi ha deciso di dire la sua su uno dei dibattiti culinari più aperti: la ricetta della pasta cotta a fuoco spento è comparsa sulla sua bacheca Facebook dando l’ufficiale approvazione a un metodo che molti raccontano di aver imparato dalle nonne. Nel bel mezzo di una crisi energetica e alle porte di un inverno tutt’altro che roseo in termini di gas e bollette, il premio Nobel ha condiviso un consiglio che potrà essere utile anche per risparmiare. «È la terza volta che provo e devo dire ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Lasciutta si cuoce anche ae se lo dice unper la Fisica di certo ci si può fidare. Il professore italiano di fama mondialeha deciso di dire la sua su uno dei dibattiti culinari più aperti: la ricetta dellacotta aè comparsa sulla sua bacheca Facebook dando l’ufficiale approvazione a un metodo che molti raccontano di aver imparato dalle nonne. Nel bel mezzo di una crisi energetica e alle porte di un inverno tutt’altro che roseo in termini di gas e bollette, ilha condiviso unche potrà essere utile anche per. «È la terza volta che provo e devo dire ...

