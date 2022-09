Criminalità, nel Napoletano polizia controlla 113 persone (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Centotredici persone controllate, 58 delle quali con precedenti di polizia, con 59 veicoli sequestrati. È il bilancio di una serie di controlli effettuati a Torre Annunziata (Napoli) dagli agenti del locale commissariato di polizia, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, che hanno effettuato un servizio straordinario in particolare tra viale Marconi, corso Vittorio Emanuele, III, nelle vie De Simone, Cuparella, Settetermini, Vittorio Veneto e Plinio e nei parchi dei Poverelli e Penniniello.Nel corso dell’attività sono state identificate 113 persone, di cui 58 con precedenti di polizia. Verifiche anche su 59 veicoli. Sono state inoltre controllate dieci persone sottoposte agli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Centotredicite, 58 delle quali con precedenti di, con 59 veicoli sequestrati. È il bilancio di una serie di controlli effettuati a Torre Annunziata (Napoli) dagli agenti del locale commissariato di, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, che hanno effettuato un servizio straordinario in particolare tra viale Marconi, corso Vittorio Emanuele, III, nelle vie De Simone, Cuparella, Settetermini, Vittorio Veneto e Plinio e nei parchi dei Poverelli e Penniniello.Nel corso dell’attività sono state identificate 113, di cui 58 con precedenti di. Verifiche anche su 59 veicoli. Sono state inoltrete diecisottoposte agli ...

