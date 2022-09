Colpo a sensazione della Virtus Goti: Antonio Insigne approda nel Sannio (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Colpo a sensazione della Virtus Goti che chiude la trattativa con Antonio Insigne, primogenito dei 4 fratelli. Attaccante classe ’88, fratello dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo, e di Roberto, fresco ex del Benevento e attuale giocatore del Pisa. Insigne nella propria carriera ha militato in Serie C con l’Arzanese e in vari campionati di Eccellenza e Promozione: Maddalonese, Villa Literno, Mariglianese e in ultimo ha giocato con il Casal di Principe, neo promosso in Promozione. Calciatore duttile e veloce, fa del dribbling, della tecnica e della capacità di andare a rete le sue caratteristiche forti. “Ad Antonio il più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’(Bn) –che chiude la trattativa con, primogenito dei 4 fratelli. Attaccante classe ’88, fratello dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo, e di Roberto, fresco ex del Benevento e attuale giocatore del Pisa.nella propria carriera ha militato in Serie C con l’Arzanese e in vari campionati di Eccellenza e Promozione: Maddalonese, Villa Literno, Mariglianese e in ultimo ha giocato con il Casal di Principe, neo promosso in Promozione. Calciatore duttile e veloce, fa del dribbling,tecnica ecapacità di andare a rete le sue caratteristiche forti. “Adil più ...

