Cina, lockdown a Chengdu: file per i test e assalto al mercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunghe file dei residenti di Chengdu per sottoporsi ai tamponi dopo che la città cinese è entrata in lockdown in seguito alla scoperta di un centinaio di casi di Covid - 19. Preso d'assalto il mercato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Lunghedei residenti diper sottoporsi ai tamponi dopo che la città cinese è entrata inin seguito alla scoperta di un centinaio di casi di Covid - 19. Preso d'il...

Agenzia_Ansa : In Cina 21 milioni di persone in lockdown per il Covid a Chengdu. Peggiora la situazione pandemica anche a Shenzhen… - francescocosta : Oggi su Morning: i politici su TikTok come allo zoo; i tre scenari sul gas; le strane morti dei manager russi; i nu… - Agenzia_Ansa : Covid, in Cina milioni di persone tornano in lockdown. Colpite città industriali come Shenzhen e Guangzhou #ANSA - 72pare : RT @pensandocimeno: Mi sento di dire che in Cina dove sono praticamente tutti vaccinati e dove fanno lockdown a raffica da due anni dimostr… - genovesi_enrico : @DiegoFusaro Intanto a Chengdu 21 milioni di persone in lockdown. In Cina va bene perché... spiegaci dai -