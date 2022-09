Cate Blanchett ‘travolge’ il giornalista Rai a Venezia | lui la ringrazia adorante | “Thank you” E sui social diventa un “eroe”

RadioItalia : Secondo red carpet di #venezia79! ?? Cate Blanchett è protagonista di “Tár” di Todd Field! #BiennaleCinema2022 … - WeCinema : Cate Blanchett illumina il red carpet! ?? #Venezia79 #BiennaleCinema2022 - WeCinema : Cate Blanchett è la protagonista di 'TÁR', film sulla storia di Lydia Tár, prima donna in assoluto a dirigere un’im… - i28eilish : RT @IR0NLANG: il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice “thank you” potrei tranquillamente essere io #Venez… - vivereitalia : Venezia 2022, il giornalista travolto da Cate Blanchett diventa eroe sui social -

Il giornalista Mattia Carzaniga , è l'eroe del giorno sui social, dopo essere stato travolto ieri sul red carpet della Mostra di Venezia da, la star più attesa della seconda giornata della kermesse. I fotogrammi in cui Mattia, giornalista cinematografico di Rolling Stones ma conduttore delle dirette dal red carpet per Rai ...Giovedì è stato il giorno di, protagonista di "Tár" diretto da Todd Field, in concorso per il Leone d'oro. Tantissimi fan in attesa del passaggio sul red carpet della diva australiana,...(Adnkronos) – Il giornalista Mattia Carzaniga, è l’eroe del giorno sui social, dopo essere stato travolto ieri sul red carpet della Mostra di Venezia da Cate Blanchett, la star più attesa della second ...Non ci sono dubbi, la seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia 2022 ha avuto una sola protagonista, e il suo nome è Cate Blanchett. La diva era attesissima in Laguna per la presentazione de ...