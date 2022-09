(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Undi 31 anni èa Pontevico, in provincia di, schiacciato da unadi, dal peso di diversi quintali, che si èta dal soffitto dell’azienda Eural Gnutti. Lo rende noto l’Areu. L’evento è al vaglio delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

novasocialnews : Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio - telodogratis : Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio - News24Italy : #Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio - EugenioBerto70 : Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio - News24_it : Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio -

Entilocali-online

Un operaio di 31 anni è morto a Pontevico, in provincia di, schiacciato da una piastra di fusione, dal peso di diversi quintali, che si è staccata dal soffitto dell'azienda Eural Gnutti. Lo rende noto l'Areu. L'evento è al vaglio delle forze dell'...Elena Santarelli, video contro Comune di Roma: "L'erba non sida sola"/ L'appello: "Facciamo ... Francesco, Alessandro e Marco sono tre ragazzi originari diche sono riusciti a strappare ... Brescia, si stacca piastra di fusione: morto operaio (Adnkronos) – Un operaio di 31 anni è morto a Pontevico, in provincia di Brescia, schiacciato da una piastra di fusione, dal peso di diversi quintali, che si è staccata dal soffitto dell’azienda Eural ...Tragedia a Pontevico: un 31enne schiacciato da una piastra di fusione dal peso di diversi quintali staccatasi dal soffitto ...