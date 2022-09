Arsenal, Arteta saluta Bellerin: «Lealtà e impegno, un onore aver giocato con lui» (Di venerdì 2 settembre 2022) L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha salutato Bellerin, trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ai canali ufficiali dei Gunners ha salutato Hector Bellerin; trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato. LE PAROLE – «Oggi salutiamo Hector e lo ringraziamo tanto per la sua Lealtà e impegno per l’Arsenal Football Club. Durante i suoi 11 anni con l’Arsenal, Hector ha vinto tre FA Cup e ha collezionato quasi 250 presenze, un enorme contributo al club. Ho il privilegio di aver giocato nella stessa squadra di Hector per tre stagioni, indossando la maglia dell’Arsenal e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’allenatore dell’hato, trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato Mikel, allenatore dell’, ai canali ufficiali dei Gunners hato Hector; trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato. LE PAROLE – «Oggi salutiamo Hector e lo ringraziamo tanto per la suaper l’Football Club. Durante i suoi 11 anni con l’, Hector ha vinto tre FA Cup e ha collezionato quasi 250 presenze, un enorme contributo al club. Ho il privilegio dinella stessa squadra di Hector per tre stagioni, indossando la maglia dell’e ...

