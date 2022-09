Al largo di Gibilterra sono in corso le operazioni di emergenza per pompare carburante da una nave che rischia di affondare (Di venerdì 2 settembre 2022) Al largo di Gibilterra sono in corso le operazioni di emergenza per pompare carburante fuori da una nave portarinfuse (pensata cioè per trasportare carichi che non sono container) che rischia di affondare a causa di una collisione avvenuta lunedì sera. Leggi su ilpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Aldiinlediperfuori da unaportarinfuse (pensata cioè per trasportare carichi che noncontainer) chedia causa di una collisione avvenuta lunedì sera.

