Uomini e Donne | Federica Aversano balla con Riccardo Guarnieri | poi lui la spiazza con la sua decisione

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 settembre 2022)sarà la nuova tronista di. nella scorsa edizione del programma era stata corteggiatrice del bel Matteo Ranieri, ma il suo percorso si è interrotto proprio alla fine perché la scelta è ricaduta su un’altra ragazza. Le prime indiscrezioni lasciavano trapelare la notizia per cui la ragazza avrebbe fatto parte del Trono Over invece non è così. Insieme a Lavinia Mauro avrà la sua seconda possibilità di trovare il vero amore.: cosa sta succedendo, negli ultimi giorni, è già diventata la protagonista di questa stagione didopo che il veterano del programma...