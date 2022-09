Unrae “Ok mercato auto ad agosto ma in 8 mesi persi 195mila veicoli”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo 13di cali consecutivi, adildell’torna in terreno positivo e con 71.190 nuove immatricolazioni incassa una crescita del 9,9% nel confronto con2021 che però, nota l’, con 64.767 unità aveva registrato un crollo di oltre il 27%. Nonostante il lieve recupero estivo, in ottole immatricolazioni arrivano a 865.044 unità, oltre 195.000 in meno rispetto al 2021, con una caduta del 18,4%.Dopo il varo del DPCM del 4scorso, il presidente dell’Michele Crisci ribadisce “la soddisfazione dell’Associazione per l’inserimento delle persone giuridiche tra i beneficiari degli incentivi per ia basse emissioni, sia pur inspiegabilmente limitata al ...