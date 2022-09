Ultime Notizie – Monopattini elettrici, ecco i requisiti chiesti dal Ministero (Di giovedì 1 settembre 2022) Monopattini elettrici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che contiene tutti i requisiti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per poter circolare in sicurezza e, ovviamente, per evitare sanzioni. Il decreto, ricorda laleggepertutti.it, elenca le caratteristiche tecniche di questi particolari veicoli, già molto diffusi nelle nostre città: dalla potenza all’impianto frenante, dalle ruote alle dimensioni e ai sistemi di segnalazione acustica e luminosa. Non ci sono, invece, nel provvedimento le norme di comportamento, già contenute in una legge entrata in vigore qualche anno fa. Vediamo come devono essere fatti i Monopattini elettrici e di quali dispositivi devono essere dotati. Monopattini ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che contiene tutti iridaldelle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per poter circolare in sicurezza e, ovviamente, per evitare sanzioni. Il decreto, ricorda laleggepertutti.it, elenca le caratteristiche tecniche di questi particolari veicoli, già molto diffusi nelle nostre città: dalla potenza all’impianto frenante, dalle ruote alle dimensioni e ai sistemi di segnalazione acustica e luminosa. Non ci sono, invece, nel provvedimento le norme di comportamento, già contenute in una legge entrata in vigore qualche anno fa. Vediamo come devono essere fatti ie di quali dispositivi devono essere dotati....

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: risoluzione Bakayoko non scontata, le ultime - zazoomblog : Ultime Notizie – Diciotto anni fa la sparizione della piccola Denise il padre: “Chi sa parli” - #Ultime #Notizie… -