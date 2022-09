Ultime Notizie – Allarme prezzo latte, potrebbe arrivare a 2 euro al litro (Di giovedì 1 settembre 2022) Di fronte al caro energia, il prezzo del latte potrebbe superare i 2 euro al litro. A lanciare l’Allarme sono i gruppi Granarolo e Lactalis per i quali è “impensabile che un alimento primario e fondamentale nella dieta italiana possa subire una penalizzazione così forte da comprimerne la disponibilità di consumo”. “A fronte di una situazione che non consente ritardi nelle risposte della politica, il gruppo Granarolo e il gruppo Lactalis in Italia superano i consueti antagonismi di mercato e, insieme, pongono all’attenzione del governo la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano e in particolare il settore lattiero caseario. Occorre un intervento pubblico che scongiuri conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Di fronte al caro energia, ildelsuperare i 2al. A lanciare l’sono i gruppi Granarolo e Lactalis per i quali è “impensabile che un alimento primario e fondamentale nella dieta italiana possa subire una penalizzazione così forte da comprimerne la disponibilità di consumo”. “A fronte di una situazione che non consente ritardi nelle risposte della politica, il gruppo Granarolo e il gruppo Lactalis in Italia superano i consueti antagonismi di mercato e, insieme, pongono all’attenzione del governo la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano e in particolare il settore lattiero caseario. Occorre un intervento pubblico che scongiuri conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - CorriereCitta : Discarica di Roncigliano e termovalorizzatore a Santa Palomba: i Sindaci ribadiscono il “no” - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 20.503 i contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, rispetto ai… -