Ucraina: rapporto Hrw documenta trasferimenti forzati in Russia (Di giovedì 1 settembre 2022) Con un rapporto di 71 pagine pubblicato oggi, Human Rights Watch documenta gli screening di sicurezza obbligatori (filtrazioni) e i trasferimenti forzati dei civili ucraini verso la Russia o nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Con undi 71 pagine pubblicato oggi, Human Rights Watchgli screening di sicurezza obbligatori (filtrazioni) e idei civili ucraini verso lao nelle ...

angelo_falanga : dei russi ritiene che la Russia abbia un rapporto estremamente teso con gli Stati Uniti. Circa il 45% si chiama Ucr… - iconanews : Ucraina: rapporto Hrw documenta trasferimenti forzati in Russia - ClaudiOldBlack : RT @castellettir: Parla Vladimir Poljakov, portavoce di Gorbaciov da trent'anni: 'Per l’uomo che ha dedicato tutta la sua vita a promuovere… - Salinge06174892 : RT @SicilianoSum: Ricordiamo che le forze in campo in #Ucraina sono: 700mila ucraini (più i mercenari occidentali) vs circa 200mila russi.… - ZioKlint : RT @SicilianoSum: Ricordiamo che le forze in campo in #Ucraina sono: 700mila ucraini (più i mercenari occidentali) vs circa 200mila russi.… -