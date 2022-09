(Di giovedì 1 settembre 2022) Cade anche l'ultimo tabù di. Dopo l'estensione dei caratteri e le altre novità degli scorsi anni, il social network sta per introdurre una nuova funzionalità, attesissima da tanti utenti. ...

OfficialASRoma : ?? @ibanez41oficial! ???? ?? Gol, annuncio e ?????? #ASRoma - GoalItalia : '#Paredes ha un accordo con la Juve' L'annuncio di Galtier in conferenza ???? - AndreaBricchi77 : L’annuncio di Sansone a San Siro. ?? - SarettaAsR79 : RT @OfficialASRoma: ?? @ibanez41oficial! ???? ?? Gol, annuncio e ?????? #ASRoma - ASRomaSwahili : RT @OfficialASRoma: ?? @ibanez41oficial! ???? ?? Gol, annuncio e ?????? #ASRoma -

ilmattino.it

L'diL'ufficiale è arrivato direttamente dall'account di. 'Se vedete dei tweet modificati è perché stiamo testando il pulsante per la modifica' - si legge nel tweet -......: "Se vedete un tweet modificato, è perché stiamo testando il tasto Edit". L'ultimo a chiedere che i messaggi fossero editabili era stato Elon Musk, nel delirio di tweet seguito all'... Twitter, l'annuncio che tutti attendevano: i tweet potranno essere modificati Cade anche l'ultimo tabù di Twitter. Dopo l'estensione dei caratteri e le altre novità degli scorsi anni, il social network sta per introdurre una nuova ...La conferma arriva dal social network: si potranno correggere errori e rivedere contenuti anche dopo che sono stati pubblicati. Una funzione richiesta da ...