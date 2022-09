Tiro a segno, Europei a fuoco 2022: i convocati dell’Italia juniores. Guida Danilo Dennis Sollazzo (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Italia juniores ha messo letteralmente nel mirino gli Europei a fuoco 2022 di Tiro a segno, che si terranno dal 7 all’11 settembre prossimi in quel di Wroclaw. Sulle linee di sparo polacche, gli azzurrini non vedono l’ora di confermare tutti i risultati collezionati durante la stagione provando a portarsi a casa il più alto numero di medaglie e di finali possibili. Il direttore Horst Geier e il suo staff hanno reso note le convocazioni, all’interno delle quali spicca il nome di Danilo Dennis Solazzo, il lombardo che – almeno per il momento – continuerà a concorrere con i pari età prima del definitivo salto fra i “Big” della disciplina; per lui che è uno straordinario interprete della carabina. Tiro a segno, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Italiaha messo letteralmente nel mirino glidi, che si terranno dal 7 all’11 settembre prossimi in quel di Wroclaw. Sulle linee di sparo polacche, gli azzurrini non vedono l’ora di confermare tutti i risultati collezionati durante la stagione provando a portarsi a casa il più alto numero di medaglie e di finali possibili. Il direttore Horst Geier e il suo staff hanno reso note le convocazioni, all’interno delle quali spicca il nome diSolazzo, il lombardo che – almeno per il momento – continuerà a concorrere con i pari età prima del definitivo salto fra i “Big” della disciplina; per lui che è uno straordinario interprete della carabina., ...

