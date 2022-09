Testa di Lepre | è partita la nuova avventura targata “I due Liocorni”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 settembre 2022) Fiumicino – E’una carovana di 24 ragazzi con sei educatori: destinazione un convento a Ceprano, in provincia di Frosinone, in una fresca zona collinare, in prossimità del paese. Il progetto ludico/educativo quest’anno è a tema: “Accademia Sherlock Holmes”. I partecipanti, ragazzi dai 9 ai 13 anni, vivranno una settimana dove affronteranno giochi, prove di logica, esercizi fisici, tali da diventare poi dei veri e propri “detective”. Guidati da Sherlock, Watson, l’ispettore Lestrade, Mary Morstand (impersonificati da alcuni degli animatori che l’associazione “I due” ha messo in campo) dovranno risolvere enigmi, misteri, percorsi senso motori, cercando di risolvere lo strano rapimento della signora Hudson, che durante una delle sere scomparirà improvvisamente. Al termine del Campo estivo, si svolgeranno gli esami finali e tutti ...