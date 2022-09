Taiwan, abbattuto un 'drone civile non identificato' (Di giovedì 1 settembre 2022) Le forze armate Taiwanesi hanno abbattuto per la prima volta un "drone civile non identificato", parte delle operazioni per scoraggiare le incursioni sulla contea di Kinmen, il gruppo di isolette che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Le forze armateesi hannoper la prima volta un "non", parte delle operazioni per scoraggiare le incursioni sulla contea di Kinmen, il gruppo di isolette che ...

News24_it : Taiwan, abbattuto un 'drone civile non identificato' - alexScar_ : RT @giuliapompili: Nel frattempo, il ministero della Difesa di Taiwan comunica di aver abbattuto un drone civile che volava in zona proibit… - lidsangelici : RT @putino: #Taiwan ????: l’esercito di Taiwan ha abbattuto un drone cinese sui cieli dell’isola di Shiyu vicina alle coste cinesi, dopo che… - mattinodipadova : Taiwan, sale la tensione: abbattuto per la prima volta “drone civile non identificato” - nuova_venezia : Taiwan, sale la tensione: abbattuto per la prima volta “drone civile non identificato” -