Scommesse e organizzazione illecita dell’attività di giochi | vasta operazione della Gdf con oltre 200 arresti

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 1 settembre 2022) COSENZA – . Nelle prime oremattinata odierna, a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, il personaleSquadre Mobili delle Questure di Cosenza e Catanzaro, e del Servizio centrale Operativo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::di camorra in Italia Cagliari: due africani in manette per spaccioin serie per vari reati in Sardegnaa Sassari per detenzione di droga e armi Impiegato di banca rapina un’altra banca Trovati con 7 kg di droga, 4a Cerveteri