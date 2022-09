Roma, tenta il furto sull’auto in sosta ma viene sorpreso dalla Polizia: inseguimento in Via delle Terme di Caracalla (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato beccato mentre tentava di forzare la serratura di un’auto in sosta quando è stato sorpreso da una volante in transito della Polizia. Il malvivente, a quel punto, ha tentato la fuga con l’aiuto di una complice ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato dai poliziotti. Arrestata coppia straniera per tentato furto a Roma Il tutto è successo ieri pomeriggio, mercoledì 31 agosto 2022, lungo Via delle Terme di Caracalla intorno alle 18.00. L’uomo, un cittadino argentino classe 1996, ha cercato di sfuggire agli agenti di Polizia salendo velocemente in una macchina dove ad attenderlo c’era una donna di 37 anni originaria della Colombia. Leggi anche: Senza patente non si ferma all’Alt ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato beccato mentreva di forzare la serratura di un’auto inquando è statoda una volante in transito della. Il malvivente, a quel punto, hato la fuga con l’aiuto di una complice ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato dai poliziotti. Arrestata coppia straniera pertoIl tutto è successo ieri pomeriggio, mercoledì 31 agosto 2022, lungo Viadiintorno alle 18.00. L’uomo, un cittadino argentino classe 1996, ha cercato di sfuggire agli agenti disalendo velocemente in una macchina dove ad attenderlo c’era una donna di 37 anni originaria della Colombia. Leggi anche: Senza patente non si ferma all’Alt ...

