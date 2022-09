Questi leader non stanno discutendo del Recovery Fund (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno con la foto di una serie di leader mondiali seduti in cerchio. Lo scatto è accompagnato da un testo che recita: «Qui si discuteva del Recovery Fund…non vedo ne Draghi ne Berlusconi». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Lo scatto, infatti, è reale, ma non rappresenta una discussione sul Recovery Fund, fondo approvato nel 2020 dal Consiglio europeo per sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di Covid-19. La foto originale è stata pubblicata il 19 gennaio 2020 sul profilo Facebook ufficiale dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno con la foto di una serie dimondiali seduti in cerchio. Lo scatto è accompagnato da un testo che recita: «Qui si discuteva del…non vedo ne Draghi ne Berlusconi». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Lo scatto, infatti, è reale, ma non rappresenta una discussione sul, fondo approvato nel 2020 dal Consiglio europeo per sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di Covid-19. La foto originale è stata pubblicata il 19 gennaio 2020 sul profilo Facebook ufficiale dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della ...

