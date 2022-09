Philips | i consigli per avere una barba perfetta

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 settembre 2022) IdiOneBlade per prendersi cura della propriae del proprio corpo al rientro dall’estate, scopriamoli insieme in questo articololunga, corta, curva, squadrata, o appena accennata? L’estate volge al termine e settembre è appena arrivato, insieme all’autunno, al rientro in ufficio e alla necessità di radersi e prendersi cura della propriasegnata dal sole e dal mare. È proprio questo il momento giusto per rimettersi in riga e scegliere un nuovo look in vista della stagione autunnale. L’acconciatura della, infatti, dice molto della personalità di un uomo e del suo stile. Ecco perché, anche in occasione del World Beard Day, che si festeggia il 3 settembre,vuole incoraggiare tutti gli uomini ad accettare i peli del ...