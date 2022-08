Nord Stream si ferma In arrivo misure soft sul risparmio in casa

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il gasdotto è chiuso, come annunciato: Northnon funzionerà per tre giorni. «Esigenze di manutenzione», ripete Mosca aggiungendo che la colpa è tutta delle sanzioni. Eppure, nonostante la sospensione L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Come annunciato ieri da Gazprom, stamani le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono st… - Agenzia_Ansa : La Russia ha interrotto oggi le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream. #ANSA - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - GiulianoBandel1 : Gas, Mosca blocca Nord Stream: stop a forniture alla Ue. Gazprom: oltre 4mila dollari al metro cubo nel picco inver… - UfficialeY : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permanente a #Za… -

E nonostante lo stop di Gazprom alle forniture all'Ue attraverso il1, il prezzo del gas scambiato sulla piattaforma Ttf di Amsterdam ieri ha chiuso di nuovo in calo del 9,58% a 239,907 ...Dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite ilsono state completamente interrotte. Per il Cremlino la colpa è delle sanzioni ma Mosca fa sapere che onorerà gli impegni. Kiev sfonda le difese russe sul fronte di Kherson e accusa la ...Crisi gas. Continuano a crescere gli stoccaggi di gas in Italia. Una crescita che porta il dato totale relativo a due giorni fa, l'ultimo disponibile, all'81,93% ...Corrente e gas razionato due ore al giorno, ma non in Italia. Ecco il Paese che ha avvertito i cittadini del razionamento in inverno.