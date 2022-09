No alla Dad contro il caro-energia, Draghi: “Non scherziamo, le scuole non si toccano, i ragazzi hanno già pagato sulla loro pelle la pandemia…” (Di giovedì 1 settembre 2022) La Dad contro il caro-energia? Il governo dice no. L'unica misura immediata, che arriverà con un decreto ministeriale che verrà firmato a giorni, è spegnere i termosifoni un'ora prima nelle abitazioni private e negli uffici pubblici, abbassandoli di un grado per portarli da 20 a 19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) La Dadil? Il governo dice no. L'unica misura immediata, che arriverà con un decreto ministeriale che verrà firmato a giorni, è spegnere i termosifoni un'ora prima nelle abitazioni private e negli uffici pubblici, abbassandoli di un grado per portarli da 20 a 19. L'articolo .

