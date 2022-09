Morta investita da moto: video sul web, manifestazione a Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci saranno i familiari, ma anche commercianti, cittadini, esponenti di Europa Verde e i conduttori del programma radiofonico “La Radiazza” alla manifestazione organizzata a Napoli per le 11 di domani, per ricordare Evira Zibra, la 34enne investita e uccisa da una moto pirata che impennava a tutta velocità in via Caracciolo. L’iniziativa è in programma davanti al Bar Napoli. Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato su Instagram il video-choc dell’accaduto peraltro annesso agli atti dell’inchiesta. In una nota, diffusa da Borrelli, un collega della vittima, sottolinea che malgrado la tragedia, “su via Caracciolo nulla è cambiato”. “Sono il collega della ragazza che è Morta davanti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ci saranno i familiari, ma anche commercianti, cittadini, esponenti di Europa Verde e i conduttori del programma radiofonico “La Radiazza” allaorganizzata aper le 11 di domani, per ricordare Evira Zibra, la 34ennee uccisa da unapirata che impennava a tutta velocità in via Caracciolo. L’iniziativa è in programma davanti al Bar. Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato su Instagram il-choc dell’accaduto peraltro annesso agli atti dell’inchiesta. In una nota, diffusa da Borrelli, un collega della vittima, sottolinea che malgrado la tragedia, “su via Caracciolo nulla è cambiato”. “Sono il collega della ragazza che èdavanti ...

