Milan, Di Marzio: "Colpaccio Rossonero, arriva Dest" - Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il pari di martedì, contro il Sassuolo, attività intensa dopo lavoro in piscina. Il Milan è rimasto attivo in queste ultime ore che vedranno, poi, concludersi con il termine della sessione estiva di mercato. I Rossoneri, dopo lo stop lungo che farà rimanere fuori Florenzi, hanno puntato un talentino sulla Destra. A sorpresa, in base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non sarebbe Odriozola il nome in cima alla lista, ma Sergino Dest del Barcellona. Il giocatore americano ha poco spazio alla corte di Xavi e lascerebbe con piacere il Barcellona, in cerca di un club dove potersi rilanciare. Dest sbarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, i Blaugrana lo acquistarono per 25 milioni.

