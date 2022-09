Mettine un pizzico nel latte e si conserverà per molti più giorni

Leggi su chedonna

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lo sapevi che esiste un semplice trucchetto per conservare ilpiù a lungo? Basta aggiungere solo undi questo ingrediente. Se sei un consumatore difresco sai che ilsolitamente dura 3-4in frigorifero dopo l’apertura. In effetti non sonoe spesso si finisce col non consumare tutta la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it