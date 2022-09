L’Ue non sospende i visti ai russi, ma li renderà più difficili da ottenere (Di giovedì 1 settembre 2022) Un dibattito lungo e complicato, risolto come spesso accade con una soluzione di compromesso. I Paesi dell’Unione europea si sono confrontati sulla possibilità di sospendere il rilascio dei visti ai cittadini russi, ma alla fine è stata evitata la scelta più drastica. I ministri degli Esteri dell’Unione, riuniti a Praga in un incontro informale, hanno concordato una linea comune, spiegata poi alla stampa dall’Alto rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell. Accordo sospeso La misura più significativa è la sospensione di un accordo in vigore dal 2007, che consente ai russi di ottenere il visto per entrare nell’Unione tramite una procedura semplificata rispetto ai cittadini di altri Paesi stranieri. Finora l’accordo era stato limitato, escludendo alcune categorie di persone, ma rimaneva valido ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Un dibattito lungo e complicato, risolto come spesso accade con una soluzione di compromesso. I Paesi dell’Unione europea si sono confrontati sulla possibilità dire il rilascio deiai cittadini, ma alla fine è stata evitata la scelta più drastica. I ministri degli Esteri dell’Unione, riuniti a Praga in un incontro informale, hanno concordato una linea comune, spiegata poi alla stampa dall’Alto rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell. Accordo sospeso La misura più significativa è la sospensione di un accordo in vigore dal 2007, che consente aidiil visto per entrare nell’Unione tramite una procedura semplificata rispetto ai cittadini di altri Paesi stranieri. Finora l’accordo era stato limitato, escludendo alcune categorie di persone, ma rimaneva valido ...

ladyonorato : Non ci sarà un veto all’ingresso in UE dei cittadini russi, ma solo una sospensione dell’accordo che agevola il ril… - sandrogozi : L’idea che @Reneweurope in #Italia si allei con Forza Italia/@EPP a sostegno di #Meloni non esiste. #Meloni è lonta… - GiovaQuez : Orsini: 'Stiamo nascondendo il fallimento totale di Occidente e UE non parlando di quanto sta accadendo e minimizza… - BluDiChina : @AdrianaSpappa @AndreaRomano9 @Controcorrentv - UE: Non compriamo più energia dalla #Russia - Russia: Ok, nessun… - melinacugliari : RT @ladyonorato: Non ci sarà un veto all’ingresso in UE dei cittadini russi, ma solo una sospensione dell’accordo che agevola il rilascio d… -