L’inflazione si sta mangiando tutto | stipendi | pensioni e aziende!

(Di giovedì 1 settembre 2022) Conche, secondo le stime preliminari dell’Istat, balza ad agosto all’8,4% su base annua, le chiacchiere non servono. Se si va avanti di questo passo i poveri sarano sempre più poveri e tanti, ma tanti di più. Anche per il fatto chestimata sarà pure dell’8,4%, ma quella che si abbatte sulle tasche

robersperanza : L'inflazione sta riducendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. È più che mai necessario aumentare gli… - elenabonetti : È così: l’assegno è una misura storica e sta aiutando le famiglie a contrastare l’inflazione. Anche per questo è st… - edoardougolini : Video 1 settembre 2022 Come previsto la Federal Reserve ha 'abbaiato' molto forte venerdì scorso provocando volatil… - toni_tino38 : RT @robersperanza: L'inflazione sta riducendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. È più che mai necessario aumentare gli stip… - nikiOuagadougou : RT @robersperanza: L'inflazione sta riducendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. È più che mai necessario aumentare gli stip… -

Il Fatto Quotidiano

...della Federal Reserve statunitense di combattere...'indice di punta Nikkei ha lasciato sul terreno'1,5% a 27.661,47 ... per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa...Tra commissioni bancarie, imposta di bollo e, i costi ...dei buoni fruttiferi postali (BFP) ed è stata modificata anche'... In verità è il mercato chevendendo bond portando al rialzo ... Quanto durerà questa inflazione da guerra I tre scenari possibili per il futuro