La Lazio butta via due punti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Un segnale preoccupante, un'altra gara da inserire nel libro dei rimpianti. Laduedalla finestra dopo aver dominato la partita per settanta minuti con la Sampdoria che annaspava per il campo senza costruire pericoli per Provedel se non in due sporadiche occasioni. Siamo al 92', stavolta i cambi hanno peggiorato la squadra che nel quarto d'ora finale aveva perso il controllo della sfida, errore clamoroso di Cancellieri che si fa strappare il pallone da Rincon senza coprirlo, filtrante per Gabbiadini: d'esterno manda in estasi Marassi e finisce 1-1, incredibile. Il veleno nella coda, un suicidio tattico e tecnico senza motivi apparenti contro un avversario che ha segnato proprio ieri sera il primo gol della sua traballante stagione. Inutile la perla iniziale di Immobile su assist al bacio di Milinkovic (tacco ...