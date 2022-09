La EMSA decide di lanciare un enorme sciame di droni per il controllo dei mari | ecco come funziona

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022)ha avviato un nuovo progetto per incrementare i controlli da effettuare in mare aperto. Non sono pochi i Paesi coinvolti, ma ciò che ci chiediamo è scontato: a che scopo lo sta facendo? Il nuovo progetto dell’è notevole – Computermagazine.itÈ da sei anni che l’sta reclutando società die di servizi satellitari per metterli alla prova nella sorveglianza deieuropei in Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Finlandia, Bulgaria, Estonia, Romania, Lituania, Regno Unito e Italia. In totale ha raccolto ben 60 milioni di euro tra il 2017 e il 2021 per assicurarsi tecnologia e mezzi con cui scandagliare i confinittimi dell’Europa. L’idea non è passata inosservata a Frontex, l’agenzia che sorveglia le frontiere dell’Unione europea, la quale a sua ...