Kobe – Una storia italiana | tutto quello da sapere sul documentario Prime Video

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il 26 gennaio 2020 morivaBryant, la leggenda statunitense del basket, che solo quattro anni prima aveva posto fine alla sua carriera. La morte non ha però cancellato né l’uomo né lo sportivo. Per tanti addetti ai lavori, Bryant era semplicemente uno dei migliori giocatori di pallacanestro mai esistiti sulla faccia del pianeta. Molti lo accostarono più di una volta a Michael Jordan: per il talento smisurato, per le movenze in campo, per il carisma innato, per il ruolo di leader. Lo conoscevano pressapoco tutti, anche chi magari non aveva mai visto una partita di basket. Lo conoscevano bene anche in Italia, dovevisse dai 6 ai 13 anni, giocando a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Ed è proprio da qui che nasce il– Una, ...