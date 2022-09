Kluivert può salutare Roma, ma vuole l’estero (Di giovedì 1 settembre 2022) Justin Kluivert continua ad essere una grossa grana per i giallorossi, che non riescono a cederlo. Il giocatore preferirebbe giocare fuori dall’Italia La trattativa per Justin Kluivert al Fulham può dirsi saltata. Gli inglesi hanno riscontrato qualche problemino burocratico e non sembrano intenzionati a riprovarci per il calciatore olandese. Il calciatore resta in uscita dalla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Justincontinua ad essere una grossa grana per i giallorossi, che non riescono a cederlo. Il giocatore preferirebbe giocare fuori dall’Italia La trattativa per Justinal Fulham può dirsi saltata. Gli inglesi hanno riscontrato qualche problemino burocratico e non sembrano intenzionati a riprovarci per il calciatore olandese. Il calciatore resta in uscita dalla L'articolo

Roma, il Valencia irrompe per Kluivert. La situazione Le alternative per l'allenatore ex Milan e Napoli, sono Timothy Weah e proprio Justin Kluivert. Unico scoglio, la formula. Si studia a un prestito con diritto che può diventare obbligo dopo un tot ... Calciomercato Roma: le trattative dell'ultimo giorno di mercato Il futuro di Kluivert ora è un mistero: nelle ultime l'Espanyol sta sondando il terreno: gli ... Shomurodov ('95) alla fine può rimanere. Mou che aveva scaricato l'uzbeko, dopo l'infortunio di El ...