fisco24_info : Italgas: finalizza l'acquisizione della greca Depa: Accordo sottoscritto all'Ambasciata Italiana di Atene -

è una delle prime 3 aziende in Europa - ha detto il ministro greco dell'Energia Kostas Skrekas - e ci aspettiamo che porti in Grecia tutta la sua capacità e tecnologia per accelerare il ...è una delle prime 3 aziende in Europa - ha detto il ministro greco dell'Energia Kostas Skrekas - e ci aspettiamo che porti in Grecia tutta la sua capacità e tecnologia per accelerare il ... Italgas: finalizza l'acquisizione della greca Depa Si è formalizzato oggi all'ambasciata italiana di Atene il passaggio di mano di Depa dalla greca Helpe (Hellenic Petroleum) e dal fondo sovrano ellenico Hradf a Italgas. (ANSA) ...