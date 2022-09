“I Cesaroni” | ricordate Antonello Fassari nel ruolo di Cesare? Ecco cosa fa oggi l’attore

(Di giovedì 1 settembre 2022) Quest’anno compirà 70 anni. Si tratta di uno dei caratteristi più presenti nel panorama del cinema italiano.ne I(web source)Quando c’è da interpretare un romano, lui c’è sempre. Nella fortunata fiction di Canale 5 “I”, interpretava infatti l’oste. Stiamo parlando di, caratterista italiano molto noto. Che fine ha fatto? Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo com’è. La carriera diQuest’anno compirà 70 anni. Si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” nel 1975. Parallelamente alla sua attività teatrale ha affiancato quella televisiva e radiofonica con partecipazioni a sceneggiati e varietà. Come ...

infoitcultura : Ricordate Ludovico Fremont, Walter de ‘I Cesaroni’? Ecco che fine ha fatto - JustNowOne : Ricordate Elda Alvigini? Dal successo de ‘I Cesaroni’ al ricovero improvviso | Ecco come sta - il Democratico… -

il Democratico

Per la televisione, invece, "I" " episodio 3x16, "Questo nostro amore" e "Isola Margherita". Ecco come se la passa adesso Debora Caprioglio Da quello che è possibile reperire sul web, la ...... esco a far la spesa e poi ti aiuto volentieri..." Se avete letto questa frase cantando appartenete a quelle generazioni che hanno potuto godere della visione de I, celebre fiction ... Ricordate Giulia Luzi, Star de ‘I Cesaroni’ Ecco oggi che fine ha fatto Giulia Luzi, la ricordate nella serie tv 'I Cesaroni' Ha dovuto combattere contro una patologia ben specifica ...Quest’anno compirà 70 anni. Si tratta di uno dei caratteristi più presenti nel panorama del cinema italiano. Quando c’è da interpretare un romano, lui c’è sempre. Nella fortunata fiction di Canale 5 “ ...