I 60 anni di Amadeus tra ‘I soliti ignoti’ e il prossimo Sanremo (Di giovedì 1 settembre 2022) “La vita comincia a quarant’anni” si diceva una volta, utilizzando un titolo di un vecchio film. Aggiornando quella frase potremmo dire che per Amadeus la vita comincia a 60 anni. Mai, infatti, il conduttore ha avuto tanti impegni televisivi quanto quelli che circondano il sessantesimo compleanno che festeggerà il prossimo 4 settembre. Ci si stanca solo a metterli in fila… Lui, però, sembra non avvertire la fatica e non solo perché è appena stato in vacanza in Sardegna con la famiglia e con l’amico di una vita Fiorello ma perché il lavoro e il successo paiono rigenerarlo. Eccolo, dunque, ai blocchi di partenza con “I soliti ignoti – il ritorno” che arriverà nuovamente su Raiuno a partire da domenica 11 settembre. Il prossimo febbraio, invece, il conduttore sarà alla guida del 73° ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) “La vita comincia a quarant’” si diceva una volta, utilizzando un titolo di un vecchio film. Aggiornando quella frase potremmo dire che perla vita comincia a 60. Mai, infatti, il conduttore ha avuto tanti impegni televisivi quanto quelli che circondano il sessantesimo compleanno che festeggerà il4 settembre. Ci si stanca solo a metterli in fila… Lui, però, sembra non avvertire la fatica e non solo perché è appena stato in vacanza in Sardegna con la famiglia e con l’amico di una vita Fiorello ma perché il lavoro e il successo paiono rigenerarlo. Eccolo, dunque, ai blocchi di partenza con “Iignoti – il ritorno” che arriverà nuovamente su Raiuno a partire da domenica 11 settembre. Ilfebbraio, invece, il conduttore sarà alla guida del 73° ...

SunshineMarcoB : @VanityFairIt Perché mai uno dei principali volti Mediaset dovrebbe condurre il principale evento Rai? Non ha senso… - Anastasiabenci : #Techetechete Max Tortora che imita Amadeus versione prefestival 10 anni prima di di dov e bugo - paopao76 : @claussibraun Non credo anche perchè hanno contrattualizzato Amadeus per più anni e secondo me questi non resistono più di un anno - hasellante : @neap_psycho Risposta a caso numero 3 di 3: Wolfgang Amadeus Mozart a 7 anni! - llinettisetgo : @branwellburrito PER FAVORE NSSDJSIWKSJS TANTO CI METTONO 40 ANNI PER UNA PUBBLICITÀ VAI ALMENO IN BAGNO, AMADEUS A… -