Giustizia, Berlusconi: "Garantire processi più brevi" (Di giovedì 1 settembre 2022) Incassato il pieno sostegno dei Popolari europei con la visita ad Arcore del presidente Manfred Weber, Silvio Berlusconi guarda avanti, alle riforme necessarie al Paese. A partire dalla Giustizia, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 settembre 2022) Incassato il pieno sostegno dei Popolari europei con la visita ad Arcore del presidente Manfred Weber, Silvioguarda avanti, alle riforme necessarie al Paese. A partire dalla, il ...

berlusconi : Oggi, parliamo di durata dei processi. La giustizia, per essere efficace, deve anche essere veloce. Quando saremo a… - berlusconi : Il nostro programma è fatto di cose concrete, pagare meno tasse grazie alla flat tax, avviare un’attività imprendit… - berlusconi : Con il centrodestra al governo, metteremo fine alla politica dei no della sinistra, che ha solo bloccato la crescit… - FantonVerola : RT @berlusconi: Oggi, parliamo di durata dei processi. La giustizia, per essere efficace, deve anche essere veloce. Quando saremo al govern… - alexbintqaboos1 : RT @berlusconi: Oggi, parliamo di durata dei processi. La giustizia, per essere efficace, deve anche essere veloce. Quando saremo al govern… -