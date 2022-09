Gas, Gazprom avverte l’Ue: «Neanche con gli stoccaggi pieni può affrontare l’inverno». Cingolani: «Le nostre scorte all’83%» (Di giovedì 1 settembre 2022) Le scorte di gas non sono sufficienti a garantire «in modo affidabile il superamento della stagione autunno-inverno», Neanche se i grandi paesi europei riuscissero ad arrivare vicini al massimo livello consento dagli stoccaggi. È l’avvertimento di Gazprom, la principale multinazionale russa nel settore energetico e nell’estrazione e vendita del gas. L’azienda lo scrive sul proprio canale Telegram, sottolineando come la Germania abbia consumato «57 miliardi di metri cubi di gas, pari a 9,5 miliardi al mese» tra il primo ottobre il 31 marzo dell’anno scorso. Attualmente, i livelli delle scorte sono pari all’84% degli stoccaggi e a 18,3 miliardi di metri cubi, e Gazprom evidenzia che «sono comparabili al consumo medio di soli due mesi su sei». Nel frattempo, sugli Stati ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledi gas non sono sufficienti a garantire «in modo affidabile il superamento della stagione autunno-inverno»,se i grandi paesi europei riuscissero ad arrivare vicini al massimo livello consento dagli. È l’avvertimento di, la principale multinazionale russa nel settore energetico e nell’estrazione e vendita del gas. L’azienda lo scrive sul proprio canale Telegram, sottolineando come la Germania abbia consumato «57 miliardi di metri cubi di gas, pari a 9,5 miliardi al mese» tra il primo ottobre il 31 marzo dell’anno scorso. Attualmente, i livelli dellesono pari all’84% deglie a 18,3 miliardi di metri cubi, eevidenzia che «sono comparabili al consumo medio di soli due mesi su sei». Nel frattempo, sugli Stati ...

LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - Agenzia_Ansa : Come annunciato ieri da Gazprom, stamani le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono st… - euronewsit : Crisi del gas, da oggi #Gazprom chiude i rubinetti alla francese Engie. Ufficialmente perché non sarebbe in regola… - Guglielmo_61 : Ribadendo il concetto che sacrificarsi per l'Ukraina è da pazzi, è curioso notare che l'Ukraina continua ad utilizz… - forzajuve74 : RT @mauri48aho: Come MAI molte Nazioni UE hanno preso accordi, firmando con Gazprom, per la fornitura di gas naturale in più, su base giorn… -