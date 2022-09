Francesco Totti, amico stretto rivela la triste realtà: “per il bene dei figli non vuole…” (Di giovedì 1 settembre 2022) Francesco Totti ed il fedele amico che rivela qualcosa. Settembre è arrivato ed è pronta a partire la sfida che vedrà Francesco Totti contro Ilary Blasi, obiettivo: la separazione. Se non l’ha raggiunta ancora, tra poco Francesco Totti, approderà nella capitale. Ilary Blasi vi è già ritornata e si è fatta immortalare in un noto ristorante romano con tanto di inconfondibile sfondo. Francesco Totti dovrà lasciare la sua Sabaudia per intraprendere il doloroso cammino. Francesco-Totti-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Settembre è ormai alle porte e con esso le prime schermaglie legali. Grandi professionisti sono pronti a confrontarsi, sperando poi che non si scontrino, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 1 settembre 2022)ed il fedelechequalcosa. Settembre è arrivato ed è pronta a partire la sfida che vedràcontro Ilary Blasi, obiettivo: la separazione. Se non l’ha raggiunta ancora, tra poco, approderà nella capitale. Ilary Blasi vi è già ritornata e si è fatta immortalare in un noto ristorante romano con tanto di inconfondibile sfondo.dovrà lasciare la sua Sabaudia per intraprendere il doloroso cammino.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Settembre è ormai alle porte e con esso le prime schermaglie legali. Grandi professionisti sono pronti a confrontarsi, sperando poi che non si scontrino, ...

