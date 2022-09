F1, Leclerc: “Sappiamo cos’è successo a Spa, in Olanda sarà diverso” (Di giovedì 1 settembre 2022) ”Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso’‘. Parola di Charles Leclerc nel giovedì che apre il fine settimana del Gp d’Olanda a Zandvoort. ‘‘Dobbiamo però avere chiara la situazione – ha aggiunto il ferrarista – perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio”. E ancora: “E’ importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara“, conclude il 24enne monegasco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) ”Abbiamo qualche idea di quello che èa Spa, ma qui intotalmente’‘. Parola di Charlesnel giovedì che apre il fine settimana del Gp d’a Zandvoort. ‘‘Dobbiamo però avere chiara la situazione – ha aggiunto il ferrarista – perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio”. E ancora: “E’ importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara“, conclude il 24enne monegasco. SportFace.

Leclerc difende la forza Ferrari: 'Sappiamo su cosa lavorare' Capire cos'è successo a Spa per attuare i correttivi necessari verso Monza, ancor prima che in una Zandvoort comunque differente per richieste sulla prestazione. Charles Leclerc parla alla vigilia del GP d'Olanda , inevitabilmente è un tornare ad analizzare le difficoltà avute domenica scorsa dalla F1 - 75, lontanissima dal ritmo imposto da Verstappen. Quel che ... Brundle: 'Ferrari, sempre gli stessi errori' - FormulaPassion.it Leclerc è ora terzo in classifica e a 98 punti di distanza, con otto gare ancora da disputare. A parità di condizioni, credo che tutti sappiamo in che direzione sta andando questo campionato '. Non ... SPORTFACE.IT Leclerc difende la forza Ferrari: "Sappiamo su cosa lavorare" La direzione sulla quale intervenire per migliorare la prestazione dopo il GP del Belgio è nota. Di Red Bull ha sorpreso la superiorità in rettilineo e in curva ... F1 | “Charles Leclerc non più in sintonia con il suo ingegnere” Charles Leclerc non è più in sintonia con il suo ingegnere Potrebbe essere una ipotesi. Ne abbiamo parlato con Alberto Sabbatini a Pit Talk. Capire cos'è successo a Spa per attuare i correttivi necessari verso Monza, ancor prima che in una Zandvoort comunque differente per richieste sulla prestazione. Charlesparla alla vigilia del GP d'Olanda , inevitabilmente è un tornare ad analizzare le difficoltà avute domenica scorsa dalla F1 - 75, lontanissima dal ritmo imposto da Verstappen. Quel che ...è ora terzo in classifica e a 98 punti di distanza, con otto gare ancora da disputare. A parità di condizioni, credo che tuttiin che direzione sta andando questo campionato '. Non ... F1, Leclerc: "Sappiamo cos'è successo a Spa, in Olanda sarà diverso" La direzione sulla quale intervenire per migliorare la prestazione dopo il GP del Belgio è nota. Di Red Bull ha sorpreso la superiorità in rettilineo e in curva ...Charles Leclerc non è più in sintonia con il suo ingegnere Potrebbe essere una ipotesi. Ne abbiamo parlato con Alberto Sabbatini a Pit Talk.