F1 | Hamilton | “La Red Bull è un esempio | performante su tutti i tracciati | complimenti”

"Ci sono cose buone sulla nostra macchina, sulle quali possiamo puntare: si tratta solo di poterle usare. La speranza è sempre di avere una vettura che sia competitiva in ogni pista. La Red Bull, per esempio, è performante su quasi tutti i tracciati e si capisce il perché. La Red Bull ha un ottimo equilibrio aerodinamico, sono una grande squadra e hanno fatto un ottimo lavoro. La Red Bull aveva già un'ottima macchina l'anno scorso e l'ha migliorata ancor di più, complimenti a loro". Queste sono le considerazioni di Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, il quale ha rilasciato dichiarazioni pubblicamente nel pre-Gran Premio d'Olanda. Il pluricampione del mondo di Formula 1 ha lodato l'operato della Red Bull.

