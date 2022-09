Elezioni: Sisto, 'Perantoni rafforza orgoglio per battaglie Fi su giustizia' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - “È paradossale come un esponente esagitato dei 5 Stelle come Mario Perantoni osi ancora toccare il tema della giustizia. Appena ne hanno avuto la possibilità, anche attraverso la commissione guidata da Perantoni, i grillini hanno cercato di distruggere la Costituzione e i suoi principi. Una furia giustizialista che, per fortuna, ha trovato parziale rimedio nelle riforme del Governo Draghi”. Lo afferma il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto. “Per i 5 Stelle -aggiunge- giustizia significa persecuzione dei cittadini, presunzione di colpevolezza, distruzione mediatica delle vite di chi è sottoposto a indagine, arma al servizio dei propri scopi politici. Forza Italia, da sempre e a testa alta, insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - “È paradossale come un esponente esagitato dei 5 Stelle come Marioosi ancora toccare il tema della. Appena ne hanno avuto la possibilità, anche attraverso la commissione guidata da, i grillini hanno cercato di distruggere la Costituzione e i suoi principi. Una furialista che, per fortuna, ha trovato parziale rimedio nelle riforme del Governo Draghi”. Lo afferma il deputato di Forza Italia e sottosegretario allaFrancesco Paolo. “Per i 5 Stelle -aggiunge-significa persecuzione dei cittadini, presunzione di colpevolezza, distruzione mediatica delle vite di chi è sottoposto a indagine, arma al servizio dei propri scopi politici. Forza Italia, da sempre e a testa alta, insieme ...

