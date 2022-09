Elezioni | Conte “Dal Pd scelta cinica | ora agita spauracchio delle destre”

(Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi non ci siamo pentiti di nulla e non possiamo pentirci di nulla, anche perchè è il vertice del Pd che ha fatto questae adesso si lamenta elo. Doveva pensarci prima. Noi andiamo avanti sulla nostra strada guardando in faccia alle persone e andando a testa alta, siamo orgogliosi di poterci riproporre alle persone per continuare le nostre battaglie e ne abbiamo altre da portarne avanti”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in un evento elettorale a San Severo, parlando della rottura del campo largo con il Pd. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il leader M5s Giuseppe Conte dice che 'il metodo Draghi può diventare un' insidia per la democrazia' #ANS… - jazz_ste : RT @AgenziaVISTA: Conte: Scegliete di volervi bene #elezioni #movimento5stelle -

Varato a inizio 2019 dal primo governo, oggi se ne discute parecchio in vista delle. Col centrodestra che non ha mai nascosto la propria avversione. Specie col Covid il reddito stato ...Peralleil Movimento verrà premiato 'Il nostro è un percorso di coerenza costante con i nostri principi e i nostri valori. Anche in quest'ultima formula di governo abbiamo sempre ...I risultati del sondaggio di Money.it: il 35% dei rispondenti vorrebbe che fosse ancora Mario Draghi il prossimo presidente del Consiglio, poi Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.