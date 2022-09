Elezioni, Bobo Craxi: mi misuro in un collegio di combattimento (Di giovedì 1 settembre 2022) caption id="attachment 328970" align="alignleft" width="150" Bobo Craxi/caption"Abbiamo aderito alla lista Democratici e progressisti come una frazione della sinistra italiana che aderisce al socialismo europeo. Mi è stato chiesto di scendere su un terreno di combattimento e così è il collegio nel quale mi misuro: non è di certo un posto al sole".Lo ha affermato Bobo Craxi, candidato del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale Palermo 2, conversando con la Dire a margine di una conferenza stampa al Costa Ponente, nel capoluogo siciliano. Craxi si scontrerà, tra gli altri, con la candidata del centrodestra Carolina Varchi, deputata uscente e vicesindaca di Palermo, con Giuseppe Caltanissetta (Azione-Iv) e Aldo Penna (M5s), ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 settembre 2022) caption id="attachment 328970" align="alignleft" width="150"/caption"Abbiamo aderito alla lista Democratici e progressisti come una frazione della sinistra italiana che aderisce al socialismo europeo. Mi è stato chiesto di scendere su un terreno die così è ilnel quale mi: non è di certo un posto al sole".Lo ha affermato, candidato del centrosinistra alla Camera neluninominale Palermo 2, conversando con la Dire a margine di una conferenza stampa al Costa Ponente, nel capoluogo siciliano.si scontrerà, tra gli altri, con la candidata del centrodestra Carolina Varchi, deputata uscente e vicesindaca di Palermo, con Giuseppe Caltanissetta (Azione-Iv) e Aldo Penna (M5s), ...

