"Eccomi 2 settimane dopo il parto". Per l'ex UeD la foto in risposta ai troppi dubbi dei fan sul fisico (Di giovedì 1 settembre 2022) Ha dato alla luce un bellissimo maschietto soltanto due settimane fa e ora l'ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato ha deciso di rispondere ad alcuni follower, che avevano postato dei commenti che avevano scatenato discussioni. In tanti si erano soffermati su una foto, nella quale lei era presente su una spiaggia con un fisico impeccabile, senza i segni della gravidanza. Ora, a distanza di poco tempo da quell'immagine, ha deciso di fare delle precisazioni e di immortalarsi in una maniera decisamente differente. A breve vi diremo tutto sull'ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato dopo la gravidanza. Invece alla vigilia di Ferragosto aveva annunciato così la nascita del figlio: "14 agosto 2022, ore 15.22: Paolo Anastasio". Quindi, il piccolo è stato chiamato Paolo e ha preso il cognome del ...

